محافظ سوهاج يتفقد طريق الحواويش بأخميم تمهيدًا لتطويره ورصفه (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها طريق الحواويش بمركز أخميم، تمهيدًا لبدء أعمال تطويره ورصفه بطول 3.5 كيلومتر وعرض 14 مترًا، وذلك بحضور المهندس حاتم عمر، مدير عام الطرق، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح وبدء تنفيذ الأعمال على الفور، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تطوير الطريق خلال ثلاثة أشهر، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ونقل البضائع إلى المناطق الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطوير الحارة البحرية من الطريق كمرحلة أولى بتكلفة 30 مليون جنيه، ضمن الاعتماد الإضافي الذي جرى تخصيصه للمحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار خطة الرصف العاجلة للطرق بمحافظة سوهاج.

يُذكر أن طريق الحواويش يُعد المدخل الرئيسي لمحافظة سوهاج من الجهة الشرقية، حيث يخدم المناطق الصناعية بحي الكوثر ومنطقة الأحايوة شرق، كما يربط مدينة سوهاج بطريق القاهرة–أسوان الزراعي الشرقي، والطريقين الصحراوي الغربي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مدينة أخميم الجديدة.