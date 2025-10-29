لليوم الثالث.. جامعة المنيا تستمر في فعاليات مبادرة "تمكين" (صور)

المنيا - جمال محمد:

تواصل جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لليوم الثالث على التوالي، لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة، والتي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الكاملة في التعليم والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الجامعية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تُعد من الجامعات الرائدة في تطبيق برامج الدمج الأكاديمي والمجتمعي لذوي الإعاقة، من خلال مبادرات متكاملة ينفذها مركز خدمات ذوي الإعاقة بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وأشار "فرحات" إلى أن استمرار فعاليات "تمكين" يجسد التزام الجامعة برؤية الدولة في تمكين الإنسان المصري، ولا سيما فئة ذوي الإعاقة الذين أثبتوا تميزهم في المجالات العلمية والفنية والرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة أن "تمكين" ليست مجرد فعالية مؤقتة، بل نهج مؤسسي مستدام تتبناه الجامعة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، لضمان بيئة جامعية دامجة تراعي التنوع وتُعزز تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشددًا على اهتمام الجامعة بتفعيل منظومة الدعم الأكاديمي والنفسي والاجتماعي لطلابها من ذوي الإعاقة.

واستضافت كلية التربية للطفولة المبكرة فعاليات اليوم الثالث من المبادرة، والذي شهد أنشطة فنية وتوعوية متنوعة، منها عرض “افهمني من إشارتي” لفريق لغة الإشارة، ومسرحية “النظارة السحرية” من تقديم طالبات الكلية، وفقرة غنائية للطالبة فاطمة أحمد بعنوان “ذوي الإعاقة”، إلى جانب فقرة “دقيقة في الظلام” التي هدفت إلى تعزيز التفاعل والدمج بين الطلاب العاديين وزملائهم من ذوي الإعاقة البصرية.

وتضمنت الفعاليات ندوة توعوية حول الدمج والتواصل مع ذوي الإعاقة قدمتها الدكتورة آية مصطفى فؤاد، إلى جانب تدريبات عملية داخل المعامل المتخصصة بالكلية، مثل معامل اضطراب التوحّد، والعلاج الوظيفي، والتكامل الحسي، والتخاطب، والإعاقة السمعية والبصرية، تحت إشراف الدكتور إيهاب سيد والدكتورة أنوار مختار.

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار دعم جامعة المنيا للمبادرة الرئاسية "تمكين"، وتوسيع نطاق أنشطتها بجميع كليات الجامعة لترسيخ ثقافة الدمج وتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمعية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة وفاء رشاد راوي عميدة الكلية، والدكتور هاني السيد العزب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير كامل توني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فرغل جابر وكيل الكلية للدراسات العليا ومنسق الأنشطة الطلابية، والدكتور يسري خلاف نائب مدير مركز ذوي الإعاقة، والدكتور سويسي الظايط الأخصائي النفسي والاجتماعي، والأستاذة رانيا حسانين منسقة شؤون الإعاقة بالكلية.