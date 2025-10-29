أجواء روحانية في دسوق قبل ختام مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تتجدد الأجواء الإيمانية والروحانية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مع توافد جموع الزائرين والمريدين عشية الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

وتحولت الساحات المحيطة بمسجد العارف بالله إلى لوحة فريدة تجمع بين الإيمان والبهجة، حيث امتلأت بالمحبين الذين جاءوا من مختلف المحافظات حاملين مشاعر الولاء والمحبة لصاحب المقام الرفيع.

وكثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها لتأمين الاحتفالات، بالتنسيق مع مديرية الصحة، التي نشرت فرقًا طبية وسيارات إسعاف في محيط المسجد وساحاته، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة للزائرين لضمان خروج المولد في أبهى صوره.

ومن المقرر أن تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية مساء اليوم الأربعاء بالليلة التي تسبق الختام، داخل ساحات المسجد الدسوقي، بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، ومشاركة الآلاف من المريدين.