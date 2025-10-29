ضمن الموجة الـ27.. إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان (صور)

"يستحق الإعدام".. أول تعليق من والدة متهم "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ27 للإزالات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي، وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض،

وأكد المحافظ على استمرار الحملات بشكل يومي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لتحقيق الانضباط واسترداد حق الدولة، مع عدم التهاون في مواجهة أي محاولات جديدة أو مستحدثة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، من تنفيذ 11 حالة إزالة بمساحة إجمالية بلغت 2465 مترًا مربعًا بنطاق قريتي الكلح غرب والحجز بحري، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، حالة إزالة تعدٍ على قطعة أرض زراعية تابعة لإحدى الجمعيات الزراعية بقرية العباسية بمساحة 350 مترًا مربعًا.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بقيادة أشرف فكري، إزالة فورية لحالة تعدٍ بمساحة 100 متر مربع عبارة عن سور من الطوب الأبيض، حيث تم رصد المخالفة والتعامل معها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدي.