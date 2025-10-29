بالصور- مصرع سيدة وابنتها والسائق في انقلاب سيارة بترعة بالقليوبية

ضمن الموجة الـ27.. إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ينشر موقع "مصراوي" الصور الأولى من موقع الحادث المأساوي الذي وقع على طريق خط 13 عقب كوبري برشوم بمحافظة القليوبية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، هم: سيدة وابنتها وسائق السيارة.

وتُظهر الصور لحظات انتشال السيارة السوزوكي من داخل الترعة بمشاركة قوات الحماية المدنية والأوناش، وسط تواجد أمني مكثف، وجهود مكثفة لرجال الإنقاذ في استخراج الجثامين ونقلها بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال السيارة والجثامين.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل الترعة.

وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب فريق من المباحث الجنائية لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.