بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة في قيادات المراكز والمدن بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت محافظة الشرقية عن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي شملت تعيين ونقل عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل المحافظة.

تأتي هذه الحركة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار خطة الدولة لضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت المحافظة أن الحركة استهدفت اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على تنفيذ خطط التنمية.

شملت الحركة تعيين ونقل القيادات التالية إلى مناصبها الجديدة:

شعبان أبو الفتوح سعد: رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

محمد بهاء الدين شاهين: رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

محمد أحمد العوضي: رئيس مركز ومدينة الحسينية.

أشرف السيد عامر: رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

أحمد علي جلال: رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

ممدوح علي أنور: رئيس مدينة صان الحجر.

سامي حمد: معاون رئيس مركز ومدينة أبو حماد.

