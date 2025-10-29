قررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تصعيد عبد العال عبد الباري البدري للعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة بورسعيد، بعد أن شغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس نحو عام.

وشغل عبدالعال البدري عدة وظائف تنفيذية بالتنمية المحلية في المحافظات، بدأها قبل 8 سنوات بمنصب مدير عام المكتب الفني في محافظة شمال سيناء، وجرى تعيينه عقب ذلك تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة.

وتولى عبدالعال البدري العمل بمنصب سكرتير عام مساعد محافظة السويس في ديسمبر الماضي، خلفا لأحمد وزيري الذي جرى نقله آنذاك من وظيفة السكرتير العام المساعد بالسويس إلى ذات الوظيفة بالأقصر.

وشملت حركة التنقلات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، تعيين البدري سكرتير عام محافظة بورسعيد، ليخلف مكانه في وظيفة السكرتير العام المساعد بالسويس اللواء عارف البركاوي.

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة تضمنت نقل وتعيين عدد من قيادات السكرتارية بعدة محافظات، وذلك في إطار الدفع بقيادات جديدة قادرة على مواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمحليات.

الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد، و134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.