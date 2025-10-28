بـ"كارنيه مزور".. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحيل منتحل صفة للنيابة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة مواطن إلى النيابة العامة، بعد ضبطه أثناء محاولته إنهاء إجراءات داخل النقابة بـ"كارنيه" مزور منتحلًا صفة مهندس.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه أثناء مراجعة سجلات القيد تبين أن الشخص المذكور غير مقيد بجداولها وغير حاصل على عضويتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا وإخطار الجهات الأمنية لتحرير محضر بالواقعة.

وقال الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، إن المجلس لن يتهاون مع أي محاولة تمس المهنة أو تسيء لصورتها، مؤكداً أن النقابة ستظل يقظة في أداء دورها الرقابي لحماية المهنة والمهندسين.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد سعيد، عضو مجلس النقابة، إلى أن القانون يعاقب بالحبس كل من ينتحل لقب مهندس أو يستخدم غير الأعضاء في مباشرة أعمال هندسية.