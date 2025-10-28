30 جلسة دوار لتوعية 1100 سيدة ورجل بقضايا "تنمية الأسرة" فى أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان تنفيذ سلسة مكثفة من الأنشطة والفعاليات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشمل جميع القرى والنجوع المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأفادت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، بأن الفرع أطلق مؤخراً الدورة التدريبية للتثقيف المالي في عزبة رضوان بمركز كوم أمبو. يستمر هذا البرنامج لمدة خمسة أيام، ويهدف إلى رفع وعي السيدات والفتيات بمبادئ التخطيط والتسويق الأساسية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التعريف بالجهات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما أضافت الدكتورة هدى مصطفى أن المجلس كثف من نشاطه التوعوي من خلال تنظيم 30 جلسة دوار في عدة قرى ومناطق بمركزي أسوان وكوم أمبو. هذه الجلسات استهدفت توعية 1100 مستفيد من السيدات والفتيات والرجال.

وشملت القرى المستهدفة: (الشديدة، الملقطة، الخطارة، المقلة، الغورية، نجع الحجر، نجع المخربية، نجع قريملة، نجع الطويل، نجع الخلاب، الأعقاب قبلي، الكسارة، العشباب، الديسة والمغارة).

وأشارت إلى أن محاور النقاش الرئيسية في هذه الجلسات ركزت على زيادة الوعي بالقضية السكانية، والصحة الإنجابية، ومخاطر زواج القاصرات وختان الإناث، إلى جانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من التحديات المجتمعية الراهنة.