قتله وأمه أخفت الجريمة.. عامل ينهي حياة مقاول في كفر الشيخ

كشفت مباحث مركز شرطة بيلا في كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وفرع الأمن العام ملابسات العثور على جثة مقاول بها عدة طعنات بالرقبة والصدر والبطن، وملقاة بأحد الطرق الزراعية، بنطاق مركز بيلا.

تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة بيلا بلاغًا من أهالي قرية خاطر بعثورهم على جثة عصام محمد علي الصعيدي، 51 عامًا، مقاول، ويقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا ملقاة بأحد الطرق الزراعية وبها عدة طعنات.

انتقل الرائد عمر غريب، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونوه، وضباط فرع البحث الجنائي بالحامول، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة بها عدة طعنات بالصدر، والرقبة، وبالقرب من دراجة نارية بالمقاول، ومبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ أمر بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم العميد محمد أبوالخير، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد عمر غريب، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا لكشف الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

نجحت جهود فريق البحث الجنائي في كشف غموض الواقعة، وتبين أن مرتكب الواقعة يدعى "ف.م.ا.إ"، 22 عامًا، عامل، ويقيم بقرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه كان وجه اتهامًا للعامل المتهم بالسرقة أثناء العمل معه في مواد البناء ما جعل أهالي القرية يرفضون الاستعانة به في العمل لديهم خاصة بمواد البناء ما أثار حفيظته.

وأوضحت التحقيقات الأولية أنه في يوم الواقعة قرر المتهم التخلص من المجني عليه وذلك باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية وأقبل على طعنه بعدة طعنات بالصدر والرقبة ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وعقب انتهائه من جريمته توجه المتهم إلى منزله، أبلغ والدته "و.ع.ا.ع"، ربة منزل، في العقد الرابع من العمر، ومقيمة بنفس العنوان، بارتكابه الواقعة ما جعلها تغسل ملابسه محاولة منها على مساعدته في إخفاء الجريمة المستخدمة في الواقعة.

القي القبض على العامل المتهم، ووالدته ربة المنزل لارتكاب الأول الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، واتهام أمه باشتراكها معه في الجريمة لمساعدته إياه في إخفاء معالمها.

وتحرر بذلك المحضر رقم 4786 لسنة 2025 إداري مركز شرطة بيلا، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.