أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، الرحلة الجوية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة إلى مطار أسيوط الدولي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتعزيز منظومة النقل الجوي الداخلي وتحقيق التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد.

رافق المحافظ خلال الاستقبال الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء حاتم طلحة، نائب مدير مطار أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث اطمأن على إجراءات الوصول التي تمت بسلاسة، ورافق الركاب حتى استقلالهم الأتوبيس المكيف المجاني الذي خصصته المحافظة لنقلهم إلى مدينة أسيوط، موجهًا بتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة للمسافرين.

وأكد اللواء أبو النصر، أن تشغيل الخط الجوي المنتظم بين القاهرة وأسيوط يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وربطه بشبكة نقل حديثة تدعم الاستثمار وتنشط السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بالمحافظة وتخدم فئات متعددة من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن هناك دراسة لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع، مؤكدًا أن المحافظة تسعى لتحسين جودة الخدمات وتوفير وسائل انتقال آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وأعرب الركاب عن تقديرهم لاهتمام المحافظ ومتابعته للخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الرحلة توفر الوقت والجهد وتعد وسيلة مريحة وآمنة للسفر الداخلي، كما حرص عدد منهم على التقاط صور تذكارية مع المحافظ وقيادات المطار.

وكان محافظ أسيوط، وجّه في وقت سابق بتقديم عدد من التسهيلات اللوجستية لدعم الرحلة، من بينها تخصيص أتوبيس مكيف مجاني ينطلق من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط في الخامسة مساءً لنقل المسافرين إلى المطار، إلى جانب تقديم وجبة مجانية على متن الطائرة، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

يُذكر أن الرحلة الجوية المنتظمة تُسير أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء، حيث تقلع الطائرة من مطار ألماظة في الثامنة صباحًا وتعود من مطار أسيوط في السابعة مساءً.

ويتاح الحجز عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900.