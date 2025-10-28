المنيا – جمال محمد:



عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات الداعمة لمسار الجامعة نحو التميز الأكاديمي والريادة المؤسسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور فرحات الجلسة بتوجيه التهنئة لكلية الطب على نجاح المنظومة الجامعية في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية (MCQ) بكلية الطب، مؤكدًا أنها تجربة رائدة تُسهم في قياس أفضل لمخرجات التعلم، وتحقق موضوعية التقييم وسرعة التصحيح وشمولية التغطية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها تدريجيًا على باقي الكليات بما يتواكب مع التطور الرقمي في التعليم الجامعي.

كما استعرض المجلس تقرير رئيس الجامعة حول ما تم إنجازه في تطوير الطاقة الفندقية للجامعة لدعم الحركة السياحية والاستثمارية بالمحافظة، وجذب الطلاب الوافدين، وتوفير سكن متميز لطلاب الجامعة.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل رفع كفاءة فندق الجامعة بطاقة 392 سريرًا بمواصفات فندقية أربع نجوم، وإعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بعدد 240 غرفة وعدة أجنحة بطاقة إجمالية 500 سرير بمستوى ثلاث نجوم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن المتميز.

وبذلك ترتفع الطاقة الفندقية بالجامعة إلى 892 سريرًا فندقيًا، إلى جانب تقديم الجامعة لمستويات متنوعة من السكن تشمل فندق الجامعة ومباني الإسكان المتميز و12 مبنى إسكان جامعي بطاقة تفوق 4000 سرير، دعمًا لجودة البيئة التعليمية والمعيشية، وتعزيزًا لمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وأشار فرحات إلى إشادة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه هذا الشهر بجامعة الإسكندرية بهذا الإنجاز النوعي لجامعة المنيا.

وفي إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا ومرور 50 عامًا على إنشائها، بما يمثله من محطة تاريخية وبداية جديدة لنهضة كبيرة في مسيرتها نحو الريادة، استعرض المجلس جهود جميع الكليات في تنفيذ خطط الجامعة الطموحة خلال عام الاحتفال، مؤكدًا استمرار العمل بروح متجددة نحو المزيد من الإنجازات النوعية التي تخدم الطلاب والمجتمع، وتعزز من دور الجامعة في دعم التنمية المستدامة بالمحافظة والإقليم.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تقديم مقترح للمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أسبوع شباب الجامعات عام 2026 في رحاب جامعة المنيا، بمشاركة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ليشمل فعاليات رياضية وثقافية وفنية وعلمية تعكس مواهب الشباب وريادتهم، إلى جانب تنظيم احتفالية "يوم الشعوب" بمشاركة الطلاب الوافدين من مختلف الجامعات المصرية، بما يعكس دور الجامعة في تعزيز الحوار الثقافي والتبادل بين الشعوب.

كما وافق المجلس على تنفيذ زيٍّ موحد لإدارة الأمن الجامعي، تتولى كلية التربية النوعية تصميمه وتنفيذه، بما يعكس الهوية المؤسسية للجامعة، ويساعد على تحديد هوية أفراد الأمن وتمييزهم، ويُسهِم في توحيد المظهر العام للعاملين بالأمن الإداري، ودعم جهودهم في تحقيق الانضباط والسلامة داخل الحرم الجامعي ورفع كفاءة الأداء الأمني.

ويأتي ذلك بالتوازي مع اعتماد خطة لتطوير الهوية البصرية لجامعة المنيا، بما يعزز تميزها المؤسسي ويرسخ انتماء مجتمعها الجامعي.







