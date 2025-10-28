القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلنت محافظة القليوبية، عن تشغيل 18 مكتب بريد بعدد من قرى ومدن المحافظة، بشكل استثنائي يوم السبت المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2025، لصرف معاشات شهر نوفمبر وتخفيف الزحام على المكاتب خلال أيام الأسبوع.



يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وحرص الهيئة على التيسير على المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، إلى جانب استمرار العمل في 15 مكتب بريد على مستوى المحافظة بصفة دائمة.



وأوضحت المحافظة، أن المكاتب التي ستعمل استثنائيًا يوم السبت تشمل المكاتب الحيوية التي تخدم الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى المكاتب الأساسية التي تعمل يوم السبت بصفة منتظمة على مدار العام.



ومن بين المكاتب التي ستستمر في العمل يوم السبت: بريد بنها البلد، كفر الجزار، كفر شكر الفرعي، بهتيم، الخصوص، شبرا الخيمة، باسوس، قليوب المحطة، القناطر الخيرية، الدير، شبين القناطر فرعي، الخانكة الرئيسي، نوبار، قلما، وطوخ.



وأشارت المحافظة، إلى أن المكاتب ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع تقديم جميع الخدمات البريدية والمالية، بما في ذلك صرف المعاشات، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين داخل المكاتب.