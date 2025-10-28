إعلان

غرفة الطوارئ تواصل انعقادها لمتابعة خطة التأمين الطبي لمؤتمر "الإِنكوساي" بشرم الشيخ

كتب : رضا السيد

12:36 م 28/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الغرفة الحاصة بمتابعة المؤتمر
  • عرض 4 صورة
    غرفة العمليات
  • عرض 4 صورة
    مراجعة التامين الطبي

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء أعمالها لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بمؤتمر الإنكوساي المقام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مديرى وأعضاء الإدارات الفنية بالفرع.

واستعرض مدير الفرع الموقف التنفيذي لخطة انتشار الفرق الطبية بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، ومدى جاهزية الأطقم الطبية ووسائل الإخلاء والإمداد، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد مدير فرع هيئة الرعاية، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى لضمان تغطية طبية آمنة ومتكاملة لكافة الفعاليات الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتوفير خدمات صحية متميزة تعكس كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وقدرتها على دعم المؤتمرات العالمية التي تستضيفها مصر وتحتضنها مدينة السلام شرم الشيخ.

جدير بالذكر، أن مدينة شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، و الذي يعقد تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "INTOSAI" ، أبرز تجمع عالمي في مجال الرقابة المالية العامة، ويشهد مشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.

الاجتماع جنوب سيناء مؤتمر الإِنكوساي

