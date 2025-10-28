حقيقة تبرع مواطن بـ750 مليون جنيه لإنشاء مستشفى أورام بأبوتشت

قنا - عبدالرحمن القرشي :



شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات منسوبة لمحافظة قنا، تفيد بتبرع أحد المواطنين بمبلغ 750 مليون جنيه لصالح إنشاء مستشفى أورام بمركز أبوتشت، وهو ما أثار موجة من الجدل والتهاني بين الأهالي في شمال المحافظة.



غير أن الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، المواطن الذي نُسب إليه التبرع أصدر بيانًا رسميًا توضيحيًا نفى فيه صحة تلك الأنباء، مؤكدًا أن المشروع تابع للدولة وليس تمويلًا شخصيًا منه أو من أسرته.



وقال فؤاد في بيانه الذي حمل عنوان "توضيح لأهلي وأحبتي في أبوتشت الكرام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :



"نشكر حضراتكم على حسن ظنكم بي وإخوتي، ونشارك الجميع الفرحة العارمة بالخبر الذي أعلن عنه الأستاذ مصطفى بكري والسيد محافظ قنا بشأن إنشاء وتجهيز مستشفى أورام لخدمة مركزنا وجميع المراكز الأخرى، وهذا خبر طيب ونسأل الله أن يُتمه على خير، لكن ما أود تأكيده أن المستشفى تفضل وتكرم من الدولة، حيث تم تخصيص الأرض من المحافظة، وهناك من يقوم بتمويلها حسبةً لله تعالى ووفقًا لرؤية الدولة وليس الأفراد".



وأضاف موضحًا: "لا علاقة لي أو لإخوتي بهذا الشأن، وإن استطعنا أن نساهم في ذلك فلن نقصر بقدر ما نستطيع، ولكن لا داعي للتأويلات أو نسبة التبرع لنا. السيد المحافظ نفسه لم يذكر أسماء، وإن كان وجودي في الاجتماع طبيعيًا بوصفي أحد أبناء المركز، إلا أن هذا لا يعني أنني المتبرع".



وختم تصريحه بالدعاء أن يُتم الله المشروع وغيره من المشروعات الخدمية في المحافظة على خير، مؤكدًا أن "الخير في أبناء قنا كثير، وأن المحافظة عامرة بالمخلصين وأهل العطاء".



وكانت محافظة قنا، أعلنت مؤخرًا عن تخصيص قطعة أرض بمدينة أبوتشت لإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأورام لخدمة مراكز شمال المحافظة، في إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد.



وبالأمس، التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم ووفدا من أبناء قنا لبحث تبرع أحد كبار المستثمرين لإقامة مستشفى للأورام على مساحة ١٢ ألف متر بمركز أبوتشت.

ضم الوفد الدكتور عبدالمنعم فؤاد ابن مركز أبوتشت، والنائب مصطفى بكري، وذلك بحضور د. حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي وعدد من كبار المختصين، وتم الاتفاق على أن يحتوي المستشفى على ٢١٠ أسرة على أن يتم تأسيس جمعية تكون مسؤولة عن إقامة المستشفى، مع توقيع بروتوكول بين الجمعية والمحافظة والوزارة.

كما أبدى نائب رئيس الوزراء عن استعداد الوزارة لتقديم البرنامج الوظيفي والرسوم الهندسية المطابقة للاعتماد.

من جانبه أكد محافظ قنا، أن المحافظة خصصت ١٢ ألف متر في موقع استراتيجي بمركز أبوتشت وأن الأرض جاهزة لإقامة المستشفى الذي سيكون واحداً من أهم مراكز الأورام في الصعيد، وأنه يتابع بنفسه عملية التنفيذ.

ووجه الجميع الشكر إلى المتبرع بإقامة المستشفى، والذي وعد بتوفير أحدث الأجهزة الطبية للمستشفى المتوقع إنجازه في أقرب وقت ممكن بمركز أبوتشت.