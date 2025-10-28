المنوفية تحدد تعريفة جديدة لركوب التكاتك داخل المدن.. تعرف عليها -صور

المنوفية- أحمد الباهي:



وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتحديد تعريفة ركوب مركبات التوك توك داخل جميع المدن بالمحافظة لتكون 10 جنيهات فقط داخل نطاق المدينة، وذلك لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة وضمان عدم استغلال المواطنين.



وشدد المحافظ، على رؤساء المدن وإدارات المرور بضرورة متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتكثيف الحملات على المواقف والشوارع لمنع أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي مدينة قويسنا، أكدت رئيسة المدينة هناء عقيلة الصياد، أنها أوفت بوعدها للمواطنين، وجرى تثبيت ملصق التعريفة الرسمية على جميع مركبات التوك توك داخل المدينة، مشيرة إلى أن "الأجرة داخل حدود المدينة هي 10 جنيهات لا غير".



ودعت رئيسة المدينة، المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والإبلاغ عن أي سائق يطلب سعرًا أعلى من المقرر، عبر تصوير كود المركبة وإرسال البلاغ إلى مشروع المواقف أو عبر البوابة الإلكترونية لمركز قويسنا، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات رادعة تصل إلى مصادرة المركبة.