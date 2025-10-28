إعلان

المنوفية تحدد تعريفة جديدة لركوب التكاتك داخل المدن.. تعرف عليها -صور

كتب : أحمد الباهي

12:05 م 28/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تعريفة جديدة لركوب التكاتك (5)
  • عرض 5 صورة
    تعريفة جديدة لركوب التكاتك (1)
  • عرض 5 صورة
    تعريفة جديدة لركوب التكاتك (3)
  • عرض 5 صورة
    تعريفة جديدة لركوب التكاتك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:


وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتحديد تعريفة ركوب مركبات التوك توك داخل جميع المدن بالمحافظة لتكون 10 جنيهات فقط داخل نطاق المدينة، وذلك لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة وضمان عدم استغلال المواطنين.


وشدد المحافظ، على رؤساء المدن وإدارات المرور بضرورة متابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتكثيف الحملات على المواقف والشوارع لمنع أي تجاوزات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وفي مدينة قويسنا، أكدت رئيسة المدينة هناء عقيلة الصياد، أنها أوفت بوعدها للمواطنين، وجرى تثبيت ملصق التعريفة الرسمية على جميع مركبات التوك توك داخل المدينة، مشيرة إلى أن "الأجرة داخل حدود المدينة هي 10 جنيهات لا غير".


ودعت رئيسة المدينة، المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والإبلاغ عن أي سائق يطلب سعرًا أعلى من المقرر، عبر تصوير كود المركبة وإرسال البلاغ إلى مشروع المواقف أو عبر البوابة الإلكترونية لمركز قويسنا، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون إجراءات رادعة تصل إلى مصادرة المركبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون المنوفية داخل المدن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail