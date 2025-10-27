الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد مسرح الشيخ زايد بالإسماعيلية واقعة مؤسفة، مساء الإثنين، بعد تعرض أحد فناني فرقة المنيا للفنون الشعبية لإصابة خطيرة أثناء تقديم فقرته ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وأثناء استعراض راقص بالعصي، أُصيب العارض بضربة قوية غير مقصودة في الرأس، مما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي على خشبة المسرح وسط ذهول زملائه والجمهور.

تدخل فريق الهلال الأحمر لتقديم الإسعافات الأولية، قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وتوقفت فعاليات العرض بشكل مفاجئ، وتحولت الأجواء الاحتفالية إلى حالة من القلق والترقب، فيما لم يصدر بيان طبي رسمي حول حالة الفنان المصاب حتى الآن.