محافظ المنيا يشهد احتفالية "التعليم" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية.

تضمنت الاحتفالية عروضًا فنية وكورالًا للأطفال وأوبريت غنائي بعنوان "يوم البطولة والصمود والوفاء"، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية.

وخلال كلمته، أكد المحافظ أن انتصار أكتوبر سيظل رمزًا للعزة والكرامة، مشيدًا بدور التعليم في ترسيخ قيم الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ المنيا عددًا من أبناء الشهداء، تقديرًا وعرفانًا بتضحيات آبائهم في سبيل رفعة الوطن.