مجهول يكسر خزينة عيادة أسنان ويسرق مشغولات ذهبية بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:51 م 27/10/2025

كسر خزينة تعبيرية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات سرقة عيادة طبيب أسنان، بعد أن تمكن مجهول من كسر الخزينة والاستيلاء على مشغولات ذهبية كانت بداخلها.

كان مدير مباحث القليوبية، اللواء محمد السيد، قد تلقى بلاغًا من طبيب أسنان يفيد بتعرض عيادته للسرقة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة لإجراء المعاينة ورفع البصمات.

وتُجرى حاليًا عملية تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعيادة لتحديد هوية الجاني وضبطه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي حملت رقم محضر 20134 لسنة 2025.

