القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ خطة متكاملة لنشر الأجواء الاحتفالية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، في إطار حرص المحافظة على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي، الذي يعد فخرًا لكل المصريين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بدأت تنفيذ استعدادات مكثفة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية، حيث رُفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والمراكز، وبدأت أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الميادين والشوارع لإظهار القليوبية في أبهى صورها خلال فعاليات الاحتفال بهذا الحدث العالمي.

وأشار المحافظ إلى تجهيز 11 شاشة عرض كبيرة في أهم ميادين المحافظة، إلى جانب 19 شاشة عرض أخرى داخل الأندية العامة ومراكز الشباب، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، والاستمتاع بالأجواء الوطنية التي تعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز الحضاري الفريد.

وأضاف المهندس أيمن عطية أن المحافظة تعمل كذلك على تهيئة المناخ العام للاحتفال، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة وتجميل الميادين والمناطق العامة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ أن القليوبية ستشهد مشاركة مجتمعية واسعة من المؤسسات العامة والخاصة في هذا الحدث التاريخي، من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف على الشاشات العامة داخل الميادين والأندية والمراكز الشبابية والمولات التجارية، لتعريف المواطنين بعظمة المتحف ومقتنياته التي تجسد تاريخ مصر العريق.

كما وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بالمتحف المصري الكبير، وأهميته الثقافية والسياحية لمصر، حتى يستشعروا قيمة الإنجازات التي تتحقق على أرض وطنهم، ويشاركوا وجدانيًا في احتفالات الدولة بافتتاح أعظم حدث ثقافي في العالم.

واختتم محافظ القليوبية تصريحاته مؤكدًا أن أبناء القليوبية يشاركون الشعب المصري بأسره فرحته بهذا الحدث العالمي الذي يعكس ريادة مصر في حفظ التراث الإنساني، ويعزز مكانتها كأحد أهم مقاصد السياحة الثقافية في العالم، قائلًا: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، ويجسد عظمة تاريخنا وحضارتنا الخالدة".