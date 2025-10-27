كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت الساعات الأخيرة في حياة الحاج أحمد عبدالعزيز، والد نجم نادي زد محمد ربيعة، لحظات متباينة بين الفرح والحزن، حيث كان نجله يسجل هدفه أمام نادي طلائع الجيش في الجولة السادسة من دوري النايل أمس الأحد، قبل أن يتلقى الخبر الصادم صباح اليوم الإثنين بوفاة والده بعد صراع طويل مع المرض.



وأكد السيد علي، الأب الروحي لمحمد ربيعة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن والد اللاعب كان يعاني من حالة مرضية مزمنة خلال فترات سابقة، وقد دخل في حالة صحية حرجة خلال الأيام العشرة الأخيرة قبل وفاته.

وأضاف أن والد ربيعة وافته المنية صباح اليوم بمسقط رأسه في قرية الزهراء بمركز بلطيم، مشيرًا إلى أن نجل الفقيد كان يشارك مع فريقه نادي زد أمام نادي طلائع الجيش أمس الأحد، وقد أحرز هدفًا في مرمى الفريق المنافس قبل تلقيه خبر الوفاة.

وأشار السيد علي إلى أن محمد ربيعة غادر القاهرة فورًا متجهًا إلى قريته لتقديم واجب العزاء والمشاركة في تشييع جنازة والده، مؤكدًا أن لحظة تسجيل الهدف كانت آخر فرحة عائلية قبل وقوع الصدمة بالحزن على الأسرة.



وأعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض فيما نعى ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده في تدوينة.



وقال فيها:"إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي ابويا الحاج احمد عبد العزيز".