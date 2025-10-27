أسوان – إيهاب عمران:

تنفذ مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة أسوان، سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتستمر فعالياتها حتى 29 نوفمبر المقبل.

وأوضح الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري بأسوان، أن تنفيذ هذه القوافل يأتي بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف تقديم الرعاية البيطرية المجانية لأهالي القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف مكي أن القوافل تشمل عدة مناطق على مستوى مراكز المحافظة، حيث تنطلق بقرية بهاريف بمركز أسوان، ثم مركز دراو، وتنتقل إلى قرية المنشية بمركز كوم أمبو في الأول من نوفمبر، على أن يتم تجمع المربين بالعتمور بحري بجوار الجمعية الزراعية.

كما تتوجه القوافل إلى قرية خريت (2) بمركز نصر النوبة يوم 8 نوفمبر بجوار مندرة القرية، وقرية بلانة في 15 نوفمبر، ثم قرية العوضلاب بمركز إدفو في 22 نوفمبر بجوار الجمعية الزراعية، وتختتم فعالياتها بقرية أبو غلاب بإدفو يوم 29 نوفمبر بجوار ديوان العمدة على خط السكة الحديد.

وأشار مدير المديرية إلى أن القوافل تتضمن الكشف والعلاج المجاني للحيوانات والدواب، وإجراء فحوصات بالسونار للتناسليات، وتنفيذ عمليات جراحية، وتجريع ضد الديدان والطفيليات.

وأكد أن القوافل تشهد إقبالًا كبيرًا من المربين وأهالي القرى، الذين أعربوا عن شكرهم لجهود الأطباء البيطريين في الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.