مشاجرة انتهت بجثة.. ‬مصرع شاب على يد زملائه في منيا القمح بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه على يد عدد من زملائه في مشاجرة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب إثر مشاجرة وقعت أمام مدرسة الألفي الثانوية بالمدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع الشاب متأثرًا بإصاباته على يد عدد من أقرانه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث ودوافعه.