إعلان

مشاجرة انتهت بجثة.. ‬مصرع شاب على يد زملائه في منيا القمح بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:24 ص 27/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه على يد عدد من زملائه في مشاجرة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب إثر مشاجرة وقعت أمام مدرسة الألفي الثانوية بالمدينة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع الشاب متأثرًا بإصاباته على يد عدد من أقرانه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث ودوافعه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة الشرقية منيا القمح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)