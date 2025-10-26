إعلان

السيطرة على حريق بمصنع ملابس في شبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:46 م 26/10/2025

قوات الحماية المدنية - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، مساء اليوم، على حريق اندلع داخل مصنع ملابس بمنطقة أبو المعاطي في مدينة شبين القناطر، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مصنع يقع بالطابق الرابع من أحد المنازل، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى الموقع.

وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى الطوابق المجاورة، فيما تم فرض كردون أمني وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الني.ابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

قوات الحماية المدنية بالقليوبية حريق مصنع ملابس شبين القناطر النيابة العامة حريق بمصنع ملابس

فيديو قد يعجبك:





