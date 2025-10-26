من شقة إيجار إلى تضامن شعبي.. القصة الكاملة للاعتداء على مُسن السويس

تحولت مشادة عابرة على شقة إيجار قديم في السويس إلى أزمة واسعة أثارت اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول ناشطون فيديو يوثق تعرض عم غريب، المسن غريب مبارك، للاعتداء على يد مالك العقار وعائلته، وسط محاولات من أسرته لتهدئة الموقف.

الفيديو، الذي وثقته ابنته، أظهر لحظة الاعتداء المباشر، وكتبت في تعليقها أن والدها، المقيم بالشقة منذ سنوات طويلة، تعرض للضرب والإهانة من مالكي العقار الذين حاولوا طرده بالقوة. وأضافت أن والدها يعاني من أمراض القلب والسكري والفشل الكلوي، وأن أحد المتهمين اعتدى عليها أيضًا أثناء غياب والدها، مطالبة بسرعة التدخل لحمايتهم.

- تفاصيل الواقعة

كشف محامي المسن، محمد بيومي، أن المتهم الرئيسي وشقيقه وابنه منعوا موكله من الحصول على علاجه المعتاد للفشل الكلوي، وأن غريب مبارك اضطر للعودة إلى شقته ظهر الجمعة لأخذ أدويته، رغم انتقاله مؤقتًا إلى منزل حماته يوم الخميس لتجنب أي مشاكل.

وأوضح المحامي أن المسن حاول العودة برفقة ابنته فقط لتفادي أي صدام مباشر، إلا أن المتهمين اعتدوا عليه بالسب والضرب المهين كما ظهر في الفيديو. وأضاف أن ما وثقه الفيديو هو مجرد جزء صغير من حجم الانتهاك الحقيقي، إذ امتد الاعتداء لأكثر من دقائق، وكان أعنف مما ظهر في اللقطات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سبق أن تعرض المسن للضرب يوم الخميس الماضي على يد صاحب المنزل، وعندما توجه لتحرير محضر، استغل المتهم غياب الأسرة واعتدى على ابنته أيضًا. كما حاول كسر باب الشقة لطردها، إلا أن تدخل الجيران وخالتها حال دون حدوث كارثة، رغم إصابة ابنها بجرح قطعي بطول 7 سنتيمترات.

- تدخل الأمن والمحامون

تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا، وتم ضبط المتهم الرئيسي وابنه وشقيقه، تمهيدًا لعرضهم على النيابة لاستكمال التحقيقات.

في المقابل، حضر وفد من المحامين من السويس والقاهرة والمحافظات الأخرى، على رأسهم أشرف فاروق، نقيب محامي السويس، للتضامن مع المسن، مؤكدين أن الصفعة التي تلقاها تمثل إهانة للمجتمع ككل.

وأشار عضو مجلس النقابة، عمرو الخشاب، إلى أن حضور جموع المحامين وقبّلوا رأس المسن يمثل رد حق ودفاع عن العدالة، مؤكدًا أن الصفعة تحولت إلى وسام شرف على جبين المواطن بفضل التضامن الشعبي والقانوني.