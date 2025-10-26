رحلة صيد تتحول إلى كابوس.. حكاية جثة غامضة ظهرت في مياه ترعة بقنا

لم يكن صباح الأحد عاديًا بالنسبة لأحد الصيادين بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، فبينما كان يلقي شبكته في مياه الترعة، أملاً في صيد يومي بسيط يسد به احتياجات أسرته، فوجئ بجسم غريب يطفو على سطح المياه، ليقترب منه بحذر، قبل أن يتجمد مكانه من هول ما رأى.. جثة رجل خمسيني تطفو على وجه الماء في مشهد صادم قلب القرية رأسًا على عقب.

هرع الأهالي إلى موقع الحادث وسط حالة من الذهول والارتباك، فيما أبلغ الصياد الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وطوقت المكان لبدء التحقيقات.

وبحسب المعاينة الأولية، تبيّن أن الجثة تعود لرجل في الخمسينيات من عمره، مجهول الهوية، يرتدي ملابس بسيطة، وعليها آثار غمر طويلة بالمياه، دون وجود علامات واضحة تدل على العنف أو المقاومة.

جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة ووقت سقوطه في المياه، مع فحص بلاغات التغيب التي وردت خلال الأيام الأخيرة في مراكز المحافظة.

وأكد مصدر أمني أن فرق البحث الجنائي بدأت تحرياتها المكثفة حول الواقعة، في محاولة لتحديد هوية المتوفى وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث، مشيرًا إلى أن المعاينات الأولية لم تستبعد أي احتمال حتى الآن.