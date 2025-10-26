القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ بمحافظة القليوبية جهودها المكثفة للعثور على الطفل سليم محمد عبدالباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، والذي سقط داخل بلاعة صرف صحي بمنطقة مساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة، أثناء لهوه بجوار والده الذي كان يقوم بإصلاح سيارته.

وفي تطور جديد، دفعت قوات الحماية المدنية بفريق من الغواصين المتخصصين التابعين للدفاع المدني، حيث تم تمشيط البلاعة لمسافة تتراوح بين 70 و80 مترًا داخل مجرى الصرف، في محاولة للعثور على الطفل، إلا أن أعمال البحث لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

وتستمر عمليات البحث على مدار الساعة بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والمعدات المتخصصة، وسط إشراف ميداني من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية، التي تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى العثور على الطفل.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، لمنع اقتراب المواطنين وتسهيل مهام فرق الإنقاذ، فيما تواصل الأجهزة المختصة جهودها الحثيثة لإنهاء عملية البحث في أسرع وقت ممكن.