بالصور- إغلاق مركز طبي تديره حاصلة على دبلوم فني بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:41 م 26/10/2025
البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة مركزًا طبيًا غير مرخص تديره حاصلة على دبلوم فني صحي، عقب ضبطه يقدم خدمات جلدية وعلاجية دون إشراف طبي مؤهل.

وكشفت الحملة عن وجود أجهزة جلدية داخل المركز، وتقديم خدمات توقيع كشف، وجلسات بشرة وشعر، وحقن، ووصف علاج، دون تواجد أطباء مختصين، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتشميع المركز فورًا لعمله بدون ترخيص وبوجود عمالة غير مؤهلة.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إدارة العلاج الحر تواصل تفعيل الدور الرقابي من خلال المرور الميداني وتقصي المخالفات الجسيمة بشكل دوري، مشددًا على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون.

ودعت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين إلى التأكد من وجود تراخيص سارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، وصفة الأطقم العاملة بها، وسرعة الإبلاغ عن أي مراكز مخالفة أو منتحلي صفة طبيب.

إغلاق مركز طبي وزارة الصحة إسلام عساف

إعلان

