ما زالت "جريمة المنشار" التي شهدتها محافظة الإسماعيلية تثير حالة من الصدمة والرعب بين الأهالي، بعد أن كشفت التحقيقات تفاصيل بشعة حول قيام طفل بقتل صديقه، وتقطيع جثمانه إلى أشلاء، والتنكيل به بطريقة وحشية غير مسبوقة.

عبّر والد المجني عليه عن حزنه الشديد لما تعرض له نجله، قائلًا: “نفسي أعرف إيه الدافع اللي يخليه يعمل كده في ابني؟ كل اللي واجعني إنه ما اكتفاش إنه قتله، ده كمان قطّعه وأكل من لحمه، وماعرفتش حتى أودّع ابني”.

وأضاف الأب المكلوم في تصريحات لمصراوي، أن والدته تعيش في حالة انهيار تام منذ الحادث، مؤكدًا: “أمه بتكلم نفسها في البيت وتنادي عليه، ده ابني الوحيد ومفيش حاجة تعوضني غير الإعدام، أنا عايز أشوفه بيتعدم زي ما عمل في ابني”.

وروي الأب تفاصيل لقائه بوالد المتهم داخل قسم الشرطة أثناء ذهابه لتحرير محضر بتغيب نجله، قائلاً: “نادَى عليا وقال لي: إنت والد محمد؟ ربنا يرجعهولك بالسلامة، وكان عارف الحقيقة كلها، وابني في الوقت ده كان مقتول ومتقطّع”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم، وهو طالب في المرحلة الإعدادية ، استدرج صديقه المجني عليه إلى منزله، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية على خلفية خلاف سابق بسبب سرقة هاتف محمول. وأفادت التحريات بأن المجني عليه هدده بتحرير محضر ضده، ما دفع المتهم إلى الاعتداء عليه بالقتل، ثم قام بتقطيع الجثمان إلى أشلاء باستخدام منشار في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة كاملة، مشيرًا إلى أنه نفذ جريمته بدافع الانتقام، وبدافع الفضول لمعرفة “نهاية الفيلم الذي نفذه بنفسه” – على حد قوله في التحقيقات – حيث تحدث بثبات انفعالي لافت، دون أن يُبدِي ندمًا على ما فعل.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها في القضية، بعد أن أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل DNA للمتهم، للتأكد من عدم وجود شركاء آخرين في الجريمة، فيما طالبت أسرة المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المروعة.

