باشرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية التحقيق في واقعة اتهام عاطل بتعذيب وضرب زوجته حتى الموت بمنطقة السيوف شماعة شرقي المحافظة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول جريمته، قائلاً إنه أدين فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، وصدر ضده حكم بالسجن، وسارع قبل القبض عليه لقضاء فترة العقوبة بكتابة بعض ممتلكاته التى اشتراها من حصيلة بيع المخدرات باسم زوجته.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه عقب خروجه من السجن طلب من زوجته الذهاب معه إلى الشهر العقارى للتنازل له عن الممتلكات إلا أنها رفضت، ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها بالحرق داخل الشقة سكنهما بمنطقة السيوف، ما أدى إلى وفاتها.

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة داخل الشقة سكنها بمنطقة السيوف، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على جثة المدعوة "س.م.م" 42 سنة، ربة منزل، مسجاة على سرير غرفة النوم، ترتدي كامل ملابسها، فيما اتهم شقيقها زوجها "أ.م.ع" 46 سنة، عاطل، بالتسبب في وفاتها.

وأشار شقيق المجني عليها في التحقيقات إلى وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وكان دائم التعدي عليها بالضرب، قائلًا إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجها عقب صلاة الجمعة أخبره فيه أن شقيقته في حالة إعياء شديد.

وأضاف أن المتهم طلب منه سرعة الذهاب إلى شقة شقيقته إلا أنه فوجئ بها عند وصوله جثة هامدة وبها إصابات متعددة بالجسم، وتبين هروب الزوج من الشقة قبل حضوره.

وبمناظرة جثة المتوفاة، وجد بها إصابات متعددة، وآثار تعذيب بأماكن متفرقة من جسدها بعضها باستخدام آلة حادة، وبها إصابات بفروة الرأس، وآثار حرق يرجح أنها بواسطة أعقاب سجائر.

جرى التحفظ على بعض الأدوات التي يرجح أن المتهم استخدمها في التعدي على الزوجة وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، فيما أكد الشهود والجيران تعدى الزوج أكثر من مرة على المجني عليها، بسبب وجود خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على الزوج الهارب.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة.