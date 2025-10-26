المنيا- جمال محمد:

في صباح هادئ عمّ الحزن شوارع مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد أن توقف قلب الطبيب الذي أحبّه الجميع.. الدكتور حسن محمد العلوي، استشاري أمراض النساء والتوليد، الذي غادر الدنيا فجأة.

كان الطبيب الراحل معروفًا بين أبناء المنيا بابتسامته الدافئة، ويده التي لا تُرد مريضًا، خاصة من الفقراء الذين وجدوا فيه طبيبًا وإنسانًا في الوقت نفسه، فلم يكن يرفض مريضًا، ولم يسأل يومًا عن المقابل، بل كان يرى في مهنته رسالة قبل أن تكون مهنة، ليستحق لقب "طبيب الغلابة:.

في الأيام الأخيرة، كان الدكتور حسن يستعد لافتتاح مركز طبي جديد لخدمة المرضى، حلمٌ طالما تحدث عنه لزملائه وأصدقائه، لكن القدر كان أسرع من الحلم، إذ باغتته أزمة قلبية مفاجئة أنهت رحلة الطبيب الإنسان، قبل أن يقطع شريط افتتاح مركزه الجديد.

رحل الدكتور حسن، لكن ذكراه بقيت بين مرضاه الذين بكوه كأحد أبنائهم، وبين زملائه الذين وصفوه بأنه "طبيب استثنائي ترك بصمة لكل مريضة عالجها".

وفي السياق نعت نقابة أطباء المنيا الطبيب الراحل بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية، داعية له بالرحمة والمغفرة، في وقت خيم فيه الحزن على أرجاء مغاغة، التي فقدت أحد أنبل أبنائها.