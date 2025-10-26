المنوفية- أحمد الباهي:



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 84 من العاملين بمستشفى سرس الليان العام للتحقيق، بعد رصد تغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، مؤكدًا أن الانضباط في مواقع العمل واجب لا تهاون فيه، خاصة داخل المؤسسات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ اليوم لتفقد مستشفى سرس الليان العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث قرر استبعاد مدير المستشفى لضعف الإشراف وعدم تحقيق الانضباط بين العاملين.



وخلال جولته بالمستشفى، أعرب المحافظ عن استيائه من أداء شركة الأمن لعدم التزامها وتحقيقها الانضباط العام، ووجّه بمراجعة موقف الشركة والعرض عليه لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للمرضى.



كما تفقد المحافظ العيادات الداخلية وعيادة الفرز والعناية المركزة وعيادة العقر، واطمأن بنفسه على توافر الأمصال والأدوية، وراجع سجلات المترددين وأجرى حوارات مع المرضى للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى سرعة استجابة الأطقم الطبية لحالاتهم.



ويأتي ذلك في إطار الجولات المفاجئة التي يجريها محافظ المنوفية للوقوف على مستوى الأداء بالمؤسسات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.