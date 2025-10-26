خرقت حظر الوزارة.. ندوة انتخابية لمرشحة داخل مدرسة في قنا

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية بمحافظة قنا، استضافت إحدى المدارس الخاصة بمدينة قنا ندوة انتخابية لإحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب المقبلة، في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على حظر استخدام المؤسسات التعليمية في أي أنشطة أو فعاليات ذات طابع سياسي أو انتخابي.

وفقًا لمصادر مطلعة، شهدت الندوة حضور عدد من المعلمات والعاملين بالمدرسة، حيث استعرضت المرشحة برنامجها الانتخابي وتحدثت عن خططها المستقبلية في حال فوزها بالمقعد النيابي، وهو ما أثار استياء عدد من أولياء الأمور والمعلمين الذين اعتبروا ما حدث "تسييسًا غير مقبول" للبيئة التعليمية.

وتأتي هذه الواقعة رغم الخطاب الرسمي الصادر مؤخرًا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي وُجّه إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، متضمنًا تعليمات مشددة بعدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني، حرصًا على حيادية العملية التعليمية وضمان عدم استغلال المدارس كمنصات دعائية أو مساحات للتأثير على الطلاب والعاملين.

وأكدت الوزارة في تعليماتها أنه بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب، يُحظر تمامًا على الإدارات التعليمية والمدارس المشاركة في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء داخل الفصول أو على أسوار المدارس أو في أنشطتها المختلفة، مشددة على أن من يخالف هذه التعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية.