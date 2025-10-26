صحة الشرقية تحصد المركز الأول في القوافل العلاجية لـ39 شهرًا متتاليًا

الشرقية ياسمين عزت

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والمشاركة في تنفيذ القوافل العلاجية المجانية، بمناسبة حصولهم على الأعلى تقييماً وخدمياً على مستوى الجمهورية لمدة ٣٩ شهرًا متتاليًا، وفقًا لخمسة بنود رئيسية شملت: تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والميداني، والإداري، والمركزي.

وأعرب المحافظ عن بالغ تقديره لجهود الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة، لما يقدمونه من عمل دؤوب وجهد متواصل لخدمة أبناء المحافظة، خاصة في المناطق النائية، مشيدًا بحرصهم المستمر على تحقيق أعلى معدلات الجودة والتكامل بين التخصصات في تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد البيلي أن وزارة الصحة والسكان أعلنت حصول صحة الشرقية على أعلى تقييم شامل بين جميع محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام المالي 2025 / 2026 يوليو، أغسطس، سبتمبر)، فضلًا عن تصدرها التقييم العام خلال الثلاث سنوات الماضية 36 شهرًا متتاليًا، وذلك طبقًا لمعايير إدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية نفذت خلال العام المالي 2024 / 2025 ما يلي:

تنظيم 79 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة.

توقيع الكشف الطبي على 424 ألفًا و481 مريضًا.

تحويل 793 مريضًا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.



والجدير بالذكر أن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصصًا طبيًا إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج مجانًا، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي أو رعاية متقدمة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي لأهالي المناطق المستهدفة أثناء تنفيذ القوافل.