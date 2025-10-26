أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية شملت مستشفى حميات طوخ ومستشفى طوخ المركزي الجديد، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى الجديد.

وخلال تفقده مستشفى الحميات، تابع "الشلقاني" أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، ووجّه بضرورة الاستغلال الأمثل لأسِرّة العناية المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انتظام تواجد الأطقم الطبية داخل المستشفى لضمان تقديم الخدمة على مدار الساعة.

كما تفقد وكيل الوزارة الأعمال الجارية بمستشفى طوخ المركزي الجديد، لمراجعة الجدول الزمني للتسليم والتشغيل، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة لتقديم خدمات طبية متكاملة تواكب التطوير الجاري بالقطاع الصحي في المحافظة.

وشملت الجولة كذلك تفقد غرفة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وأقسام الأشعة والاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، لمتابعة جاهزيتها الفنية ومدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ولاء عبد المقصود، مدير إدارة المتابعة، حيث ناقشا سبل رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتكليف من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.