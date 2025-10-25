تموين القليوبية: ضبط أرز وجبن وعصائر مجهولة المصدر في الخانكة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل عدد من المخازن والثلاجات غير المرخصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.



جاءت الحملة بقيادة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبالتنسيق مع إدارة تموين الخانكة، حيث تمكنت من ضبط مخزن بدون ترخيص يحوي نصف طن من الأرز، و4050 علبة جبنة زنة 250 جرامًا، و1350 علبة عصير، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.



كما ضبطت الحملة ثلاجة غير مرخصة داخل أحد المخازن تحتوي على 3600 عبوة آيس كريم بدون فواتير أو بيانات إنتاج، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المخزن.



وفي إطار متابعتها للأسواق، حررت الحملة محضرين ضد أحد مستودعات البوتاجاز لغلقه بدون تصريح، ومحضرين آخرين ضد أصحاب محال سوبر ماركت لعدم إعلانهم عن الأسعار، كما تم المرور على البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” للتأكد من التزامهم بالأسعار الرسمية وضوابط صرف السلع.



وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات المفاجئة بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين واستقرار الأسواق.