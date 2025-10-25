تسليم 54 تأشيرة عمرة للسيدات في جنوب سيناء

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، اليوم السبت، حفلة لتسليم تأشيرات رحلات عمرة للسيدات، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، بحضور غريب حسان، نائب مجلس النواب السابق، أماني متولي، مسئولة الجمعية الأهلية، ومحمد الحنفي، ومتولي قاسم، وحسام الحنفي، أعضاء الجمعية.



وقالت أماني متولي، مسئولة الجمعية الأهلية، أنه جرى تسليم 54 تأشيرة عمرة للسيدات، إضافة إلى إهداء تأشيرة عمرة للحاجة عزة علي السيد، تكريما لمعانتها في تربية ابنائها الأيتام، بعد وفاة زوجها الذي عانى لسنوات من مرض السرطان.



وأكدت أن الجمعيات الأهلية تسعى لتقوم بدورها المجتمعى بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، سواء بمساهمات مادية وعينية، فضلاً عن تجهيز العرائس الغير قادرات، مؤكدة أن هذه الأعمال تعد رسالة عظيمة تقوم بها المؤسسة في إطار الحرص على خلق مجتمع قائم على دعم أواصر المحبة والتعاون والتراحم بين جميع أفراده وطوائفه.



وأشاد غريب حسان، نائب البرلمان السابق، بدور مؤسسات المجتمع المدني، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتساهم في تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية، في إطار مؤسسي وقانوني.