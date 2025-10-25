إعلان

مجلس مدينة طور سيناء ينظف مدخل شاطئ الكيلاني استجابة لشكاوى المواطنين

كتب : رضا السيد

06:02 م 25/10/2025
جنوب سيناء- رضا السيد:

استجابت الوحدة المحلية الطور بمحافظة جنوب سيناء، لشكاوى المواطنين من تراكم القمامة بمدخل شاطئ الكيلاني العام، نتيجة لتراكم الأكياس البلاستيكية المتطايرة.

وأعرب مواطنون بمدينة الطور، عن شكرهم للدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على توجيهاته الحاسمة التي تضمنتها سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرك فوري وفعال على الأرض.

وقال علي حمادة، رئيس المدينة، إنه أطلق حملة نظافة منذ الصباح الباكر، لجمع وتنظيف كميات كبيرة من الأكياس والمخلفات البلاستيكية التي كانت منتشرة بمدخل شاطئ الكيلاني، والتي كانت تشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة البحرية، لا سيما الأسماك والشعاب المرجانية.

وناشد المواطنون من رواد شاطئ الكيلاني العام بضرورة المحافظة على نظافته، وعدم إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية على الشاطئ.

كما دعا الأهالي من رجال الأعمال في طور سيناء والجهات المعنية بالتعاون مع مجلس المدينة، للعمل على توفير صناديق قمامة بشكل كافٍي بالمنطقة، لضمان استمرار نظافة الشاطئ وحماية البيئة البحرية.

