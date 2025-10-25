بالأسماء.. إصابة 17 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 17 عاملاً زراعيًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة الحادث.

تبين أن السيارة المنقولة للعمال انقلبت بمنطقة الكيلو 30 بطريق "الفرافرة – الواحات البحرية"، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: مصطفى حمدي محمد أمين (16 عامًا)، لاء مرتضى حسين (12 عامًا)، ناصر سلامة محمد (16 عامًا)، عبده رمضان محمد (15 عامًا)، محمد سيد عبد اللطيف (47 عامًا)، عبده محمد سيد (16 عامًا)، حسن ناصر أبو حماد (20 عامًا)، عبدالله حسن محمد (18 عامًا)، وائل محمود أحمد (20 عامًا)، محمد منصور جاد الرب (17 عامًا)، راوي محمد محمد (60 عامًا)، شريف عادل محمد (20 عامًا)، دنيا منصور جاد الرب (18 عامًا)، محمد محمود عبد السميع (19 عامًا)، أشرف عادل محمد (40 عامًا)، هيام عادل محمد (35 عامًا)، وخيري علي محمود (55 عامًا).

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.