بعد استغاثة على السوشيال.. ضبط سائق انتحل شخصية مالك سيارة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يستغيث طلبًا للمساعدة لمنع آخرين من محاولة الاستيلاء على سيارته.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات إلى المقدم أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، حول تداول مقطع الفيديو.

وبالفحص، تبين بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل ومعاونة الرائد أحمد الخولي والنقباء مصطفى الشريف وزياد حسن ومحمد الجزار، أنه بتاريخ 18 الجاري، تم التبليغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالي عن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وطرف ثانٍ، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ينتحل اسم شقيقه لتفادي حكم قضائي ضده، وذلك بعد أن استأجر الثاني سيارة النقل ملك الطرف الأول للعمل عليها، وامتنع عن سداد قيمة الإيجار ورفض إعادة السيارة لمالكها.

جرى ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأُعيدت السيارة إلى مالكها.