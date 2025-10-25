الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية بمصر، وتهدف إلى تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بجودة عالية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية اليوبيل الفضي لمركز الإسكندرية لطب الأطفال بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه، والتي تزامنت مع حصول المركز على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR".

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية تسير بخطى ثابتة نحو استكمال تطبيق المنظومة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان أفضل خدمة صحية ممكنة، مؤكدًا أهمية التعليم الأكاديمي في تطوير الكوادر البشرية، والذي يبدأ من التعليم الجيد والتدريب المستمر.

وأضاف أن التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف التخصصات والجهات هو الأساس لتحقيق التميز ورفع كفاءة الأداء في جميع القطاعات، خاصة في المجال الطبي.

وشدد المحافظ على حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لكل جهد مخلص يسهم في خدمة الطفل والأسرة المصرية، مؤكدًا أن الأطفال هم الحاضر والمستقبل، وهم الاستثمار الحقيقي في بناء وطن قوي ومتقدم.

ولفت إلى أن مركز الإسكندرية لطب الأطفال يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الطبي المتكامل، وأن المحافظة تفخر بوجود مؤسسات وطنية تعمل بتناغم مع أجهزة الدولة والمجتمع المدني للارتقاء بالخدمات الصحية.

يُذكر أن مركز الإسكندرية لطب الأطفال يُعد أول مركز متخصص في طب الأطفال بالمحافظة، ويغطي محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، كما يعد من الجهات الرائدة في المشاركة بالمبادرات الرئاسية، من بينها مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية".