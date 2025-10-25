اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بقرية جمجرة في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل مزرعة دواجن بقرية جمجرة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المزارع والمنازل المجاورة.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بقرية جمجرة بمدينة بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في جزء من العنبر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، بست سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران بشكل كامل، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتحري عن الواقعة وملابساتها، للوقوف على أسباب الحريق وما إذا كان وراءه شبهة جنائية من عدمه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.