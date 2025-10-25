وكيل صحة أسيوط يتفقد الوحدات الصحية فجرًا ويُحيل مخالفين للتحقيق

أسيوط - محمود عجمي:

قاد الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة بأسيوط لشؤون الطب الوقائي، جولة ميدانية موسعة فجر اليوم السبت، بدأت في الرابعة صباحًا واستمرت حتى الثامنة، شملت عدداً من الوحدات الصحية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

استهل موسى جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية المطيعة التابعة للإدارة الصحية بمركز أسيوط، حيث راجع مستوى خدمات الرعاية الأساسية، وتأكد من تواجد الفريق الطبي والتزامه بتقديم خدمات الطوارئ.

وتابع معدلات تردد المواطنين على المبادرات الصحية المختلفة من خلال سجلات الوحدة، وراجع إجراءات مكافحة العدوى وحفظ الطعوم والأمصال، موجهاً الشكر لفريق العمل على التزامهم وتفانيهم في أداء المهام.

وفي خطوة مفاجئة، انتقل وكيل المديرية ومرافقوه إلى الوحدة الصحية بنزلة باقور التابعة لإدارة أبوتيج، ثم إلى وحدة مجريس التابعة لإدارة صدفا، حيث رصد غياب طاقم السهر وعدم الالتزام بمواعيد العمل، ما استدعى إحالتهم للتحقيق بديوان المديرية. كما تم استدعاء مديري الإدارتين وفرق الإشراف لمناقشة أوجه القصور في المتابعة.

واستكمل موسى جولته بزيارة مستشفى صدفا المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال، والكلى الصناعي، والعناية المركزة، والمبتسرين، وأطفال المستشفى، واطمأن على حالة المرضى، وناقش مع الأطباء سبل تطوير الخدمات الصحية والتحديات التي تواجههم. كما تفقد أقسام الطوارئ والصيدلية، مؤكداً ضرورة توافر الأدوية الأساسية، موجهاً بتلافي السلبيات وإحالة بعض المخالفات للتحقيق.

وشدد وكيل المديرية على أهمية إدخال خدمات طبية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وضرورة الترويج للخدمات الصحية لزيادة معدلات التردد ورفع الوعي المجتمعي.

وأجرى الدكتور جمال النشار، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، زيارة تفقدية لمستشفى الغنايم المركزي، تابع خلالها سير العمل في أقسام الاستقبال، والعناية المركزة، والمبتسرين، والكلى، والعمليات، والأقسام الداخلية للرجال والسيدات.

واطلع على ملفات المرضى، وأجرى حوارات مباشرة معهم ومع مرافقيهم لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.