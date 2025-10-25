بدء محاكمة المتهمين في قضية تزوير مستندات رمضان صبحي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة الثلاثون، والمنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، صباح اليوم، وصول المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تزوير مستندات رمضان صبحي"، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهم في واقعة تزوير محررات رسمية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وشهد محيط المحكمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وإجراءات مشددة لتأمين الجلسة، وسط توافد وسائل الإعلام لتغطية الحدث الذي حظي باهتمام واسع من الجمهور، قبل اقتياد المتهمين إلى داخل القاعة تمهيدًا لبدء المحاكمة أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام محمد الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وبأمانة السر عامر علي وشلبي الدسوقي.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:

يوسف م. س. (22 عامًا – عامل بمقهى – مقيم بالمقطم)،

محمد إ. ع. ع. (37 عامًا – مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق – مقيم بالبدرشين)،

رمضان ص. ر. أ. (28 عامًا – لاعب كرة قدم – مقيم بالم هيلز بالقطامية)،

طارق م. م. ص. (45 عامًا – مالك مقهى – مقيم بالمقطم)،

إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات رسمية، بعد نسب قيامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة المنسوبة إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وتشير تحقيقات النيابة إلى أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة وتوقيعها بتوقيع مزوّر نسبه إلى المتهم الثالث رمضان صبحي، بمساعدة باقي المتهمين الذين زودوه بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة، بهدف إثبات حضور وأداء اللاعب للامتحانات على غير الحقيقة، لتظهر الواقعة المزورة كما لو كانت صحيحة.