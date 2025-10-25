السويس - حسام الدين أحمد:

قال محمد بيومي، محامي المسن المعتدى عليه في السويس:"إنّ المشهد الذي انتشر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا يُظهر سوى جزء بسيط من حجم الانتهاك الذي تعرّض له موكلي".

وأكد المحام أن ما حدث أمام ابنته وجيرانه كان أعنف وأطول مما ظهر في المقطع.

وأضاف "بيومي" في بث مباشر عبر صفحة مصراوي، أن ابنة المجني عليه أوقفت تصوير الفيديو من شدة الصدمة، واكتفت بتسجيل ثوانٍ معدودة من واقعة الاعتداء، وهي اللقطات التي تم تداولها لاحقًا على مواقع التواصل.

وأشار المحامي إلى أن الاعتداء المصوَّر لم يكن الأول، إذ سبق أن تعرّض غريب مبارك (المسن) للضرب يوم الخميس الماضي على يد صاحب المنزل المتهم، وحين توجّه لتحرير محضر بالواقعة، استغل المتهم غياب الأسرة وتعدّى على ابنته رحمة داخل الشقة.

وأوضح المحامي أن المتهم حاول كسر باب الشقة لطرد الابنة، إلا أن الجيران تدخلوا، كما هرعت خالتها المقيمة بالقرب منها لنجدتها، فتعرضت هي الأخرى للاعتداء وأصيبت بكدمات متعددة، بينما أصيب ابنها بجرح قطعي بطول 7 سنتيمترات إثر ضربة بسلاح أبيض.