وكيل تعليم أسيوط: الاتحادات الطلابية نواة إعداد قادة المستقبل (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

شهد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، فعاليات انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى إدارة أسيوط التعليمية، والتي نظمها توجيه التربية الاجتماعية بالتعاون مع قسم التعليم الابتدائي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة الخديجة يوسف الثانوية بحي شرق.

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة على أهمية الاتحادات الطلابية في بناء شخصية الطالب وتنمية الوعي القيادي لديه، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تتيح للطلاب ممارسة الديمقراطية بشكل واقعي داخل المؤسسات التعليمية، وتغرس قيم التعاون والانضباط وروح الفريق، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

ووجه دسوقي رسالة للطلاب المشاركين، حثهم فيها على التحلي بالجد والاجتهاد، وبذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشددًا على أن الاتحادات الطلابية هي نواة إعداد قيادات شابة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية التربية والتعليم بأسيوط على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الطلابية بجميع الإدارات التعليمية، وتفعيل الأنشطة والمسابقات التي تتيح لأكبر عدد من الطلاب المشاركة وتحقيق مراكز متقدمة، وذلك بدعم من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.