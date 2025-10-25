محافظ الشرقية يكرم "صحة الشرقية" لتصدرها مبادرة "100 يوم صحة"

الشرقية - ياسمين عزت:

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، وذلك بعد نجاحها في تقديم 7 ملايين و665 ألفًا و178 خدمة طبية للمواطنين منذ انطلاق فعاليات المبادرة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ولجميع أعضاء الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركين في تنفيذ المبادرة، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة في خدمة المواطن الشرقاوي وحرصهم المستمر على تقديم خدمات طبية عالية الجودة وتحقيق التكامل بين مختلف التخصصات بما يعود بالنفع على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مبادرة "100 يوم صحة" شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة على مدار 100 يوم متواصل منذ انطلاقها في 15 يوليو 2025، حيث تمكنت الفرق الثابتة والمتحركة من تقديم الخدمات الطبية التالية:

- تقديم الخدمة الطبية لـ 1,511,064 مواطنًا ضمن المبادرات الرئاسية.

- تقديم الخدمة الطبية لـ 3,325,299 مواطنًا داخل المستشفيات.

- تقديم التوعية الصحية لـ 865,385 مواطنًا.

- تقديم الخدمة الطبية لـ 1,149,714 مواطنًا بوحدات الرعاية الأولية.

- تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 778,466 سيدة.

- تقديم الخدمة الطبية لـ 35,250 مواطنًا من خلال القوافل الطبية.

وأضاف "البيلي" أن محافظة الشرقية احتلت أيضًا المركز الأول خلال شهر سبتمبر الماضي في مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس تميز المنظومة الصحية بالمحافظة وتكاتف جميع العاملين فيها لخدمة المواطنين.