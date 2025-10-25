السيطرة على حريق داخل مصنع ملابس جاهزة بمدينة قليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، بأربع سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شبّ في الطابق الثالث بمصنع "أبو العلا" للملابس الجاهزة بمنطقة نزلة المؤسسة بمدينة قليوب، بالقرب من مصنع الحاجة للزجاج، وذلك عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المصنع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث بقيادة اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، وإشراف العميد عمرو حلمي، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، حيث بدأت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق المجاورة والمصانع المحيطة بموقع البلاغ.

وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق بعد جهود استمرت عدة ساعات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما نتج عن الحريق تلفيات مادية بعدد من محتويات المصنع.

وجرى إخطار النيابة العامة، التي كلفت بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، وبيان أسباب اندلاع النيران وحصر الخسائر المبدئية، كما أمرت بالاستماع لأقوال الشهود ومالك المصنع للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات وجاهزية الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية للتعامل الفوري مع مختلف البلاغات والحوادث، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.