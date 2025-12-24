جامعة الإسكندرية تفتتح فروعًا في الإمارات وماليزيا (صور)

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4777 لسنة 2025، بإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، ما يعكس المكانة الأكاديمية المرموقة التي تحظى بها الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يمثل مرحلة جديدة في مسيرة جامعة الإسكندرية نحو التوسع الإقليمي والدولي، ويجسد توجه الدولة لدعم تدويل التعليم العالي وتعزيز حضور الجامعات المصرية على الساحة العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء فروع للجامعة خارج حدود الوطن يؤكد قدرتها على المنافسة الدولية، ويعكس ما وصلت إليه من تطور أكاديمي وبحثي، فضلًا عن إسهامها في تعزيز القوة الناعمة لمصر وترسيخ دور الجامعات المصرية في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأضاف "قنصوه" أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الدولي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، بما يدعم رسالتها التعليمية ويواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

- فرع جامعة الإسكندرية في أبوظبي:

وأوضح رئيس الجامعة أن فرع جامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في مرحلة البكالوريوس بعدد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي، مع منح درجات علمية معتمدة من جامعة الإسكندرية، إلى جانب برامج ودرجات مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن فرع الجامعة في ماليزيا يأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع دول جنوب شرق آسيا، ويهدف إلى تقديم برامج تعليمية وبحثية عالية الجودة، تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، وتعزز مكانة جامعة الإسكندرية كجامعة دولية رائدة.