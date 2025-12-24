المستوطنون يضعون خطة "استراتيجية" لطرد فلسطينيين من الضفة.. ما القصة؟

كشفت وكالة رويترز البريطانية عن وضع المستوطنون الإسرائيليون خطة "استراتيجية" لطرد الفلسطينيين من مناطق في الضفة الغربية.

وتحت عنوان كيف ينسق المستوطنون الإسرائيليون على قمم التلال هجماتهم لطرد الفلسطينيين، نشرت "رويترز"، تقريرها اليوم الاربعاء، التي يؤكد أن المستوطنون يلجأون في بؤرة أور مائير الاستيطانية لوضع خطة أستراتيجية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة على قمم التلال بالضفة.

ويستخدم المستوطنون الإسرائيليون تطبيق تيليجرام لشرح خطتهم من أجل السيطرة على قمم التلال "الاستراتيجية" في الضفة الغربية.

وبحسب رويترز، فإن الرسائل المنشورة على قناة "أور مئير" التي تعتبر مجتمع للمستوطنين الذين يرغبون في السيطرة على أراضي الفلسطينيين، احتفالات العديد من تمكنهم من طرد الرعاة البدو في هذه المناطق.

وتظهر على قناة "أور مئير" بمنصة تيليجرام، تصميم المستوطنين الجدد على تأمين سيطرة دائمة على ما يسمونه الأراضي "الاستراتيجية".

ووفقًا لرويترز فأنه بمرور الوقت تمكن المستوطنون الإسرائيليون تحويل المساكن الفلسطينية إلى مجمعات سكنية إسرائيلية مترامية الأطراف، كجزء من خطة يعترف أعضاء الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها لمنع قيام دولة فلسطينية.

وأكدت عائلة فلسطينية لـ"رويترز" بأن المستوطنين ألقوا زجاجات مولوتوف عليهم العام الماضي، في منطقة قمم التلال "الاستراتيجية" بالضفة، واجبروهم على مغادرة أراضيهم ولم يتمكنوا حتى الآن من العودة إليها.